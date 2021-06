Traficul este restricționat in zona respectiva, reluarea circulație facandu-se in maxim 45 de minute.”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, circulația este restricționata(banda unu) pe autostrada A1 București - Pitești, pe sensul catre capitala, la kilometrul 21+100 de metri, in zona localitații Bolintin Vale, jud. Giurgiu, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autovehicule.Se estimeaza reluarea circulației, in 45 de minute.”, menționeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane, citat de Realitatea Plus.