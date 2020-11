Accident mortal pe A3: Un șofer a condus pe contrasens Accident mortal pe autostrada A3 Bucuresti-Ploiesti. Un șofer a patruns pe contrasens și s-a ciocnit de o autoutilitara. Șoferul in varsta de 33 de ani a mers mai mulți kilometri pe contrasens pana s-a izbit de o autoutilitara. Gestul i-a fost mortal. „Din primele cercetari, un conducator auto in varsta de 33 de ani ar fi patruns pe contrasens la km 68 al autostrazii A3, iar in apropiere de km 62, a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara si o semiremorca, pe sensul Bucuresti catre Ploiesti. Din nefericire, in urma evenimentului barbatul de 33 de ani si-a pierdut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

