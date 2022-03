Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 6, centura ocolitoare a municipiului Caransebeș, s-a produs ina ceasta dimineața, in jurul orei 8, un accident rutier, in care un microbuz de transport persoane in care se aflau șoferul și 7 pasageri, a…

- FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un microbuz a intrat intr-o autoutilitara pe banda de urgența FOTO, VIDEO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu: Un microbuz a intrat intr-o autoutilitara pe banda de urgența Un accident a avut loc joi dimineața, in jurul orei 8.00,…

- FOTO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu: Un camion incarcat cu nisip s-a rasturnat dupa impactul cu parapeții din zona mediana FOTO| ACCIDENT rutier pe autostrada A1 Sebeș – Sibiu: Un camion incarcat cu nisip s-a rasturnat dupa impactul cu parapeții din zona mediana Centrul INFOTRAFIC…

- Un barbat de 49 de ani a fost accidentat mortal, in aceasta dimineața, de un microbuz al companiei de transport Centotrans, la volanul caruia se afla un tanar din Mureș. Clujeanul a incercat sa traverseze drumul național prin loc nepermis și a fost spulberat de mașina. Conform IPJ Cluj, accidentul rutier…

- Accident mortal in județul Timiș, pe DN 68A, intre localitațile Coșava și Margina. Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane , pe DN 68A, kilometrul 42+400 de metri, intre localitațile Coșava și Margina, județul Timiș, a avut loc o coliziune frontala intre un microbuz…

- Pe DN 72 Dragodana a avut loc o coliziune intre un autoturism și un ansamblu de vehicule rutier (tir). O persoana a decedat, conducatorul autoturismului.Polițiștii efectueaza cercetari, urmand sa se stabileasca cu exactitate toate imprejurarile producerii accidentului rutier.Au fost mobilizate forțe…

- Grav accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Sanmarghita, unde un autoturism s-a izbit frontal de o autoutilitara, dupa ce aceasta din urma a patruns pe contrasens. Conform IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați in jurul orei 15.19 cu privire la un eveniment rutier pe DJ…

- Grav accident de circulație, joi dupa-amiaza, pe raza localitații clujene Sanmarghita, unde un autoturism s-a izbit frontal de o autoutilitara, dupa ce aceasta din urma a patruns pe contrasens. Conform IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați in jurul orei 15.19 cu privire la un eveniment rutier pe DJ…