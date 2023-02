Accident mortal pe A1, aproape de Timişoara. Un şofer oprit pe banda de urgenţă şi-a pierdut viaţa O noua tragedie pe autostrada. Un barbat, in varsta de 49 de ani, a condus un autotren pe autostrada A1 Deva-Nadlac, sens de mers Arad – Timișoara, iar la kilometrul 521 a intrat in coliziune cu un autoturism, condus de un barbat in varsta de 37 de ani, care se afla oprit pe banda de ... The post Accident mortal pe A1, aproape de Timisoara. Un sofer oprit pe banda de urgenta si-a pierdut viata appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident cumplit s-a produs, miercuri, pe autostrada A1 Timișoara – Arad. Traficul se desfașoara doar pe banda a 2-a pe autostrada #A1, km 576+800, in apropiere de PTF Nadlac II. Un autoturism a intrat in partea din spate a unui autotren. Sunt inchise banda 1 și banda de urgența. O persoana a…

- Doua mașini, in care se aflau cinci persoane, au fost implicate intr-un accident produs, duminica seara, pe autostrada A1, pe sensul de mers Margina – Timișoara. “Un barbat, in varsta de 20 de ani, a condus un autoturism pe autostrada A1 Deva-Nadlac, pe banda 1, sens de mers Margina-Timișoara,…

- Accident grav, joi dupa-amiaza la Timișoara. Un barbat, in varsta de 58 de ani, a condus un autoturism pe Calea Torontalului din municipiul Timișoara, iar la intersecția cu strada Calea Circumvalațiunii a intrat in coliziune fața-spate cu autoturismul care circula in fața lui, condus de o femeie,…

- Tragedie in prima zi de Craciun la Botoșani. Un barbat a murit din cauza unui șofer beat. S-a intamplat in aceasta seara in localitatea Rediu a comunei Calarași. Un bicliclist in varsta de 63 de ani a fost spulberat de un autoturism marca Audi la volanul caruia se afla un barbat in varsta de 30 […]…

- Accident de circulație, miercuri dimineața, pe autostrada A1, sensul de mers Timișoara - Lugoj. Un barbat, in varsta de 27 de ani, conducea un autoturism, iar la un moment dat a lovit un autotren, condus de un alt barbat, in varsta de 55 de ani. Nu au fost victime.

- Accident produs sambata, in jurul pranzului, pe Autostrada A1, pe sensul de mers Timișoara - Arad, in apropiere de Orțișoara. Au fost implicate doua mașini și o autoutilitara cu platforma, aceasta din urma rasturnandu-se.

- Un barbat, in varsta de 30 de ani, a condus un autovehicul pe Calea Lugojului din Timișoara dinspre Aleea Padurea Verde spre localitatea Ghiroda, pe banda 2, iar la trecerea pe banda 1 de circulație, a intrat in coliziune cu un autovehicul condus de un barbat, in varsta de 22 de ani, pe care l-a […]…

- Un autotren a luat foc in cursul nopții pe Autostrada A1, in apropiere de Arad. Banda de urgența a fost inchisa. Incidentul a avut loc la kilometru 542 al autostrazii, in apropiere de Arad, sensul de mers spre Nadlac, informeaza DRDP Timișoara. TIR-ul a luat foc in cursul nopții iar banda de urgența…