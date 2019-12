Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au murit și alte patru au fost ranite intr-un accident produs pe DN2, la iesirea din municipiul Urziceni spre Buzau. Salvatorii au activat Planul rosu de interventie, a anuntat ISU Ialomita. Potrivit primelor informații, un Opel... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un accident rutier, soldat cu moartea unui tanar, a avut loc miercuri , in prima zi de Craciun.Conform primelor informatii, un tanar de 16 ani a condus un autovehicul pe directia sat Padureni-... The post S-a urcat la volan la 16 ani și a provocat un accident in care și-a pierdut viața, langa Padureni…

- Tragedie in ziua de Craciun langa Timișoara. O persoana a murit și noua au fost ranite, miercuri, in urma impactului frontal dintre doua mașini, intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț, din județul Timiș, transmite realitateadetimis.net. In zona a fost solicitat elicopterul SMURD, iar printre raniți…

- Un tanar de 19 ani a murit și altul a fost ranit, miercuri, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 13, la ieșirea din Rupea spre Brașov, conform Mediafax.Citește și: RETROSPECTIVA 2019 Marea controversa a anului: OUG 114. Efectele care raman și dupa abrogare Potrivit ISU…

- Ziarul Unirea Foto: Accident MORTAL in ziua de Craciun. Un tanar de 16 ani și-a pierdut viața, dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod Foto: Accident MORTAL in ziua de Craciun. Un tanar de 16 ani și-a pierdut viața, dupa ce s-a izbit cu mașina de un cap de pod In cursul dimineții, in jurul orei…

- Un barbat de 56 ani a murit, luni seara, pe DN 25, dupa ce a fost lovit de o masina al carei sofer a fugit de la locul faptei, informeaza, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Galati, Gabriela Costin. Victima a fost lovita in plin de un autoturism in timp de incerca…

- Zece persoane au murit si alte opt au fost ranite, sâmbata dimineața, dupa ce un autotren si un microbuz au intrat în coliziune, în judetul Ialomita, pe ruta Slobozia – Urziceni, între localitatile Balaciu si Sfântu Gheorghe. A fost activat planul roșu de intervenție,…