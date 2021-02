Accident mortal la Seaca: Bărbat decedat, surprins traversând printr-un loc nepermis In noaptea de 18/19 februarie a.c. pe Drumul Național 7, la Seaca, a avut loc un eveniment rutier in urma caruia o persoana a decedat. Conducatorul unui autotren, un barbat de 55 de ani din Olt, a accidentat un barbat de 47 de ani, din Ramnicu Valcea, care a fost surprins traversand prin loc nepermis. Polițiștii Serviciului Rutier au intocmit un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

