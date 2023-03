Stiri pe aceeasi tema

- O persoana a murit, vineri seara, dupa un accident in care au fost implicate doua masini si o caruta, pe DN 28 (E 583), la iesirea din orasul Podu Iloaiei, intre doua autoturisme si o caruta, informeaza Agerpres. „La sosirea echipajelor de interventie la locul evenimentului rutier s-a constatat ca in…

- O persoana a murit in urma unui accident produs pe o șosea din județul Iași in care au fost implicate doua mașini și o caruța.Potrivit Centrul Infotrafic al Poliției, accidentul a avut loc vineri seara pe DN 28/E 583, in localitatea Podu Iloaiei, din județul Iași. Fii la curent cu cele mai…

- Un tren incarcat cu mașini de armata a deriat, vineri seara, in județul Brașov. „Pe raza SRCF Brasov, in jurul orei 20:30, la ieșire din stația Beia,.pe firul II penultimul vagon din compunerea unui tren de marfa a deraiat de al 2-lea boghiu”, transmit autoritațile. Traficul feroviar de calatori nu…

- Duminica, 26 februarie, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe DN 19, in localitatea Sarasau. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un autoturism condus de o tanara de 21 de ani din Cluj, la ieșirea de pe D.C. „Ulița Bisericii” din comuna Sarasau catre…

- Accident rutier cu putin timp in urma in Satulung. Doua masini au ajuns in sant. La fata locului s-au deplasat ambulanta si echipaje de politie. Traficul se desfasoara cu dificultate, fiind dirijat de politisti. Source

- O persoana a murit dupa ce o cisterna s-a rasturnat intr-o curba de pe DN73, intre localitațile Predeal și Rașnov. In zona, circulația mașinilor este blocata. Potrivit IPJ Brașov, in accident a fost implicata o autocisterna, inmatriculata in Turcia, care „transporta produse nonpetroliere”. Aceasta s-a…

- Duminica a inceput trist in Maramureș. La Ocna Șugatag o persoana și-a pierdut viața intr-un accident de circulație in care au fost implicate 3 autoturisme. O alta viața curmata a fost aseara in Baia Mare, in intersecția de la RFN. In urma doar cu cateva minute o femeie a murit dupa ce mașina in care…

- FOTO| Accident MORTAL pe DN74: Un om a murit și alți doi au fost raniți, dupa coliziunea a doua mașini Un accident MORTAL a avut loc joi, in jurul orei 12.30 pe DN74, in județul Hunedoara. Un om a murit și alți doi au fost raniți, dupa coliziunea a doua mașini. Un șofer a murit, iar alte doua persoane…