- Inca o tragedie, pe șoselele județului, la doar cateva ore distanța. In aceste momente, salvatorii resusciteaza o persoana implicata intr-un accident in Teaca. Azi noapte, in jurul orei 03.00, un barbat din Rebrișoara și-a pierdut viața intr-un accident in Nasaud. Mai multe despre acest subiect puteți…

- O persoana a murit și alte doua au suferit traumatisme grave dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit violent de un cap de pod pe raza localitații Braiești, comuna Cornu Luncii. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doua dintre persoane au fost incarcerate una dintre ele, cea…

- Un accident de circulație grav s-a produs luni seara, in jurul orei 19.30, pe șoseaua Dej-Beclean, intre localitațile Manașturel și Cuzdrioara. Din primele informații, o persoana a fost acroșata de un autovehicul. Un conducator auto de 36 de ani, cetatean italian, in timp ce se deplasa pe DN 17 intre…

- Un moldovean a fost implicat intr-un grav accident, care s-a produs la bariera de la Tomești, pe sensul de intrare in Iași.Potrivit ziaruluideiasi.ro, soferul unei Dacii Logan s-a urcat beat la volan.

- Un grav accident de circulatie s-a produs astazi, in jurul orei 9:30 pe DN1, la intrarea in localitatea Nistoresti, pe sensul Ploiesti-Brasov. Potrivit primelor informatii, au fost implicate un taxi si o autoutilitara, iar in urma impactului, soferul din taxi a fost grav ranit. Echipajele…

- Ziarul Unirea ACCIDENT MORTAL pe DJ 687A: Un copil de 13 ani A MURIT dupa ce s-a izbit, cu mașina de lux pe care o conducea, intr-un copac ACCIDENT MORTAL pe DJ 687A: Un copil de 13 ani A MURIT dupa ce s-a izbit, cu mașina de lux pe care o conducea, ... ACCIDENT MORTAL pe DJ 687A: Un copil de 13 ani…

- Un accident grav a avut loc in aceasta seara la Granicești intre un autotren, o autoutilitara și o mașina. In accident au fost implicate cinci persoane, dintre care doua au necesitat ingrijiri medicale. Una dintre persoanele implicate a ramas incarcerata, fiind extrasa in siguranta de echipele de interventie…

- Un copil de 11 ani a murit, sambata, dupa ce mașina in care era a derapat și a intrat intr-un parapet, pe un drum județean din Harghita.Polițiștii harghiteni spun ca accidentul s-a produs sambata dimineața, pe DJ 123/E, intre localitațile Șoimeni și Miercurea-Ciuc, conform Mediafax. Citește…