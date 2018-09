Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a murit in accidentul produs foarte aproape de Rm. Sarat a fost gasita vinovata de catre polițiștii care au cercetat evenimentul la fața locului. Din pacate, femeia nu a avut nicio șansa de supraviețuire, dupa ce a ieșit de pe un drum secundar pe DN 2 – E 85, fara sa se asigure. […] The…

- Un accident de autocar produs sambata dupa-amiaza s-a soldat cu cel puțin 16 morti. Accidentul a avut loc pe un drum cu serpentine din apropiere de Svoghe, localitate din nord-vestul Bulgariei, citeaza agerpres.ro.

- Cel puțin 15 persoane au murit și alte 27 au fost ranite, dupa ce un autocar cu turiști s-a rasturnat intr-o prapastie, in Bulgaria. Accidentul a avut loc pe o autostrada, la 20 de kilometri distanța de capitala Sofia. In urma tragediei, Guvernul de la Sofia a decretat ziua de luni zi de doliu național.

- Un autocar s-a rasturnat intr-o prapastie in Bulgaria. Cel puțin 15 persoane au murit, iar alte 27 au fost ranite in accident, a anunțat presa bulgara. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de intervenție. Accidentul a avut loc sambata, pe drumul care leaga Sofia de orașul Svoge. Potrivit…

- Un tanar de 23 de ani a murit, iar alte trei persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs sambata intre localitatile ialomitene Tandarei si Platonesti. Citește și: Partidul Social Democrat din Elveția, atac VIOLENT la adresa lui Liviu Dragnea: El este PAPUȘARULUn copil…

- Tragedie fara margini pe o șosea din Rusia! Opt oameni, printre care șase moldoveni, au murit sambata (3 august), in regiunea Kaluga. Microbuzul in care se aflau oamenii din Republica Moldova s-a ciocnit frontal cu o mașina care venea pe contrasens. In urma impactului violent, opt persoane au murit.…

- Planul roșu de intervenție a fost activat in urma unui grav accident la ieșire din Urziceni, pe DN2. Doi oameni au murit, iar alți patru au fost raniți, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Din primele informații, un autoturism și o autoutilitara au fost implicate in accident, noteaza Digi24.ro…

- Cel putin 44 de persoane au murit duminica, in statul himalayan Uttarakhand, in nordul Indiei, intr-un accident de autocar, care s-a rasturnat intr-un defileu, a anuntat politia, relateaza AFP. Echipe de salvare au fost mobilizate la locul dramei, in districtul accidentat Pauri Garhwal, la nord-est…