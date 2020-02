Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 11 ani a murit, sambata, dupa ce mașina in care era a derapat și a intrat intr-un parapet, pe un drum județean din Harghita.Polițiștii harghiteni spun ca accidentul s-a produs sambata dimineața, pe DJ 123/E, intre localitațile Șoimeni și Miercurea-Ciuc, conform Mediafax. Citește…

- Doi polițiști din județul Satu Mare s-au rasturnat noaptea trecuta cu mașina și au ajuns in șanț. Accidentul s-a petrecut intre localitațile Satu Mare și Micula. O polițista din Secția de Poliție Rurala Satu Mare, care se afla la volanul unei autospeciale și mergea la un eveniment sesizat prin 112 impreuna…

- Politistii rutieri giurgiuveni efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa, dupa ce un barbat din Drobeta Turnu-Severin s-a rasturnat cu autoturismul pe care...

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL in prima zi din 2020: Un barbat a decedat dupa ce a lovit o țeava de gaz și a fost proiectat la 5 metri de mașina Accident MORTAL in prima zi din 2020: Un barbat a decedat dupa ce a lovit o țeava de gaz și a fost proiectat la ... FOTO| Accident MORTAL in prima zi…

- Accident grav in Timiș, in aceasta dimineața. O mașina in care se aflau patru persoane, intre care doi copii, a lovit un cap de pod, dupa care s-a rasturnat. In urma impactului extrem de violent, un barbat a decedat, iat cei doi copii și femeia au fost grav raniți. Accidentul sa-a petrecut in apropiere…

- Ziarul Unirea ACCIDENT MORTAL la Geomal: Un barbat a decedat dupa ce s-a rasturnat cu camionul in cariera de piatra din localitate Accident mortal la Geomal, comuna Stremț, in județul Alba, dupa ce un camion s-a rasturnat in zona carierei de piatra din localitate. Un accident grav a avut loc in localitatea…

- Un nou accident mortal s-a petrecut duminica dimineata in Maramures, mai exact la Somcuta Mare. Un tanar in varsta de 22 de ani din comuna Miresu Mare si-a pierdut viata dupa ce s-a izbit cu masina pe care o conducea de un stalp al retelei electrice. “Accidentul s-a produs in aceasta dimineata, in jurul…

- Un barbat a murit, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce ar fi traversat neregulamentar soseaua, la intrare in localitatea Miraslau, judetul Alba, scrie antena3.ro. Potrivit Politiei, un barbat de aproximativ 60 de ani, care ar fi traversat neregulamentar DN1, in Miraslau, a fost…