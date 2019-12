Stiri pe aceeasi tema

- O masina s-a rasturnat la ieșirea de pe Autostrada Vestului, in apropiere de Pișchia, județul Timiș. Din primele informații, sunt 4 victime, din care doua incarcerate. La locul accidentului a fost chemat și un elicopter SMURD.Accidentul s-a produs sambata, la ieșirea de pe Autostrada Vestului.…

- Accident rutier grav in vestul țarii. Un autoturism in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, in localitatea Batuța din județul Arad, fiind solicitat elicopterul SMURD pentru a transporta victimele incarcerate. Doua persoane, un barbat și o femeie, au ramas captive intre fiarele autoturismului…

- Haos pe o șosea din vestul țarii, creat in urma unui accident rutier. Traficul este blocat in totalitate, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit violent, pe DN 79A, la intrare in localitatea Bocsig, din județul Arad. Doua persoane sunt incarcerate. Doua autoturisme s-au ciocnit la intrarea in localitatea…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost preluat, sambata, cu elicopterul SMURD de la o cabana din județul Sibiu, dupa ce s-a taiat cu drujba in timp ce pregatea lemnele pentru iarna, potrivit Mediafax.Potrivit reprezentanților Salvamont Sibiu, un barbat de 60 de ani a fost preluat sambata…

- Un accident rutier grav a avut loc astazi pe DN 7, la Batuța, intre un camion care transporta piatra și un camion frigorifer. „O persoana a fost incarcerata. Intervine un echipaj de descarcerare, o ambuanța SMURD și o autospeciala de stingere de la Secția Barzava”, a declarat maior George Pleșca, Inspectoratul…

- Doi barbati si doua femei au suferit rani in urma coliziunii intre o duba si un autoturism pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Uzunu, la fata locului fiind solicitat elicopterul SMURD. "Un...

- Un barbat a murit si alte trei persoane au fost ranite intr-un accident de circulatie produs sambata seara, pe DJ212A, in judetul Braila, potrivit informatiilor furnizate de IPJ Braila. Un barbat de 68 de ani, in timp ce se deplasa cu masina dinspre localitatea Marasu catre Braila, a pierdut controlul…