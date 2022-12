Stiri pe aceeasi tema

- In jurul orei 16:00, un grav accident rutier s-a produs in localitatea Bascov, zona Valea Ursului. Potrivit primelor informații, un autoturism ar fi intrat intr-un cap de pod. La fata locului intervin pompierii de la Detașamentul Pitești cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța…

- Accident in Argeș! Un barbat a murit! Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii Biroului Rutier Pitești, s-a stabilit ca un tanar de 19 ani, din Pitești, ce condicea un autoturism pe DN 65B, din direcția Autostrada A1 spre Pitești, efectuand transport de persoane, in imprejurari care vor…

- Un grav accident rutier s-a produs pe Calea Turzii. Un autoturism a intrat intr-un stalp, victima este resuscitata de echipajele medicale. „In jurul orei 12.40, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un accident rutier in care era implicat un autoturism și o victima inconștienta, in municipiul…

- Accident la Valea Iașului! Astazi s-a produs un accident rutier in localitatea Valea Iașului, pe DN 73C. Accidentul s-a produs intre doua autoturisme și un camion. Din acesta a rezultat o singura victima. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție și un echipaj SMURD de prim ajutor calificat…

- Accident la Cotmeana! Doua echipaje ale pompierilor de la Detașamentul Pitești se deplaseaza in localitatea Cotmeana pentru a interveni la un accident rutier produs intre un camion și un autoturism. Din primele informații, in urma impactului au rezultat scurgeri de lichide combustibile (motorina). Articolul…

- Un barbat de 65 de ani, aflat pe un moped, a fost accidentat mortal de un motociclist care circula pe DE 581. Victima a pornit de pe acostamentul drumului fara sa se asigure și a fost lovita in plin de vehiculul pe doua roți.

- Accident rutier in zona Colegiului Zinca Golescu Un accident rutier in care a fost ranit un copil s-a produs in municipiul Pitești, zona liceului Odobescu. In acesta sunt implicate doua autoturisme. Intervin pompierii cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, alaturi de un echipaj al SAJ. Articolul…