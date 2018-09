Stiri pe aceeasi tema

- Interventia elicopterului SMURD a salvat o viata, in judetul Iasi. Este vorba despre o femeie de 40 de ani intepata de o viespe chiar in cerul gurii. Nu mai putea sa respire, dar, din fericire, salvatorii au ajuns rapid la ea, pe calea aerului.

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp in judetul Prahova, pe DN1D, la intersectia comunelor Draganesti si Fulga. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate un autoturism si o cisterna. In urma impactului, o femeie in varsta de 51 de ani a decedat, fiind prinsa sub fiarele…

- A murit ca un erou, insa a lasat in urma o soție care-l iubește ca pe ochii din cap și doi copii care vor crește de acum fara tata, o mama ce-și plange fiul fara incetare și o mare de rude, prieteni și colegi care-l jelesc și carora nu le vine sa creada ca fericirea unei familii-model s-a destramat…

- O tanara in varsta de 30 de ani, din Alba Iulia, a provocat un accident rutier grav in județul Cluj, dupa ce a intors pe linia dubla continua mașina pe care o conducea și a ieșit in fața unui autoturism care circula regulamentar. In urma impactului, o femeie in varsta de 35 de ani a […]

- Noaptea trecuta, Politia orasului Faurei a fost sesizata, prin apel 112, de catre un localnic din comuna Jirlau cu privire la faptul ca, pe un drum agricol, a avut loc un accident rutier. Noaptea trecuta, Politia orasului Faurei a fost sesizata, prin apel 112, de catre un localnic din comuna Jirlau…

- Accident mortal sambata dupa-amiaza pe DN10, in zona restaurantului 2D, in afara localitații Cislau, dupa o depașire neregulamentara. O femeie de aproximativ 40 de ani, pasagera aflata pe bancheta din fața a uneia dintre mașinile implicate a decedat dupa ce a ramas incarcerata in urma impactului. Feneia…

- Incidentul s-a petrecut in jurul orei 22, pe strada Banu Stepan din cartierul Mofleni. O femeie care traversa strada printr-un loc nepermis a fost lovita in plin de o masina. Femeia in varsta de 69 de ani a murit pe loc. Rudele femeii ajunse la fața locului s-au pierdut cu firea si l-au injunghiat…

- Politisti din cadrul Poliției orașului Bumbești Jiu au fost solicitați sa intervina la un accident rutier, in care un barbat de 62 ani, din Tg Jiu, nu a pastrat o distanța corespunzatoare fața de autoturismul din fața. Primul autoturism s-a oprit la o trecere de pietoni pentru a acorda prioritate,…