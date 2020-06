Stiri pe aceeasi tema

- Accident in județul Hunedoara, in urma caruia un biciclist a fost grav ranit. O șoferița de 53 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Crișcior, din direcția Crișcior – Brad, la intersecția DN 74 cu un drum secundar, a acroșat cu ... The post Un biciclist de 76 de ani din vestul…

- Accident mortal in județul Hunedoara. Un șofer in varsta de 50 de ani, care conducea un autoturism pe strada 1 Decembrie 1918, din Petroșani, la trecerea de pietoni din dreptul unei stații de alimentare cu carburanti, nu a acordat prioritate de trecere ... The post Accident mortal, pe trecerea de pietoni,…

- La Arad a avut loc un accident pe strada Poetului, la bariera de cale ferata. Din primele informații acolo s-a deplasat un echipaj SMURD pentru a-i acorda primul ajutor barbatului insa, din nefericire, nu a mai putut face nimic pentru acesta, ... The post Accident mortal in vestul țarii. Barbat acroșat…

- Duminica, un barbat de 65 de ani, din Petrila, a murit intr-un accident rutier petrecut pe Drumul National 7, la iesirea din Orastie spre Deva. The post Accident rutier mortal in vestul țarii. Un sofer s-a rasturnat cu masina appeared first on Renasterea banateana .

- Un tragic accident de circulatie s-a produs in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.45, pe strada... The post Accident mortal in vestul tarii. Un tanar sofer si-a pierdut viata appeared first on Renasterea banateana .

- Conform celei mai recente informari a Grupului de comunicare strategica, numarul deceselor cauzate de coronavirus, in Romania, a ajuns la 182. Printre victimele maladiei se afla și un barbat de 94 de ani din Arad. The post Noi decese din cauza coronavirusului, in Romania. Un barbat a murit in vestul…

- Mos Stefan, ciobanul in varsta de 102 ani, a murit intr-un accident in vestul tarii. Ștefan Gros era cunoscut drept cel mai varstnic angajat... The post Moș Stefan, in varsta de 102 ani, a murit intr-un accident in vestul tarii appeared first on Renasterea banateana .

- Fiul unui primar din vestul tarii a murit intr-un accident de circulatie produs in noaptea de marti spre miercuri pe o sosea din... The post Fiul unui primar din vestul tarii a murit intr-un accident de circulatie appeared first on Renasterea banateana .