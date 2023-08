Accident mortal in Tulcea! Judecatorii au stabilit primul termen in proces Oricare va fi decizia judecatorilor din Tulcea, aceasta poate fi contestata la Curtea de Apel Constanta. Judecatorii din Tulcea au stabilit primul termen in cazul bucuresteanului, in varsta de 32 de ani, acuzat de producerea accidentului mortal din ianuarie, de pe strada Babadag, din municipiul Tulcea. Primul termen a fost fixat, conform portalului instantelor de judecata, pentru inceputul lunii octombrie 2023. Oricare va fi decizia judecatorilor din Tulcea, aceasta poate fi contestata la Curtea ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

