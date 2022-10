Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani a murit, in aceasta seara, dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc la ora 20,10, pe Calea Buziasului, iar potrivit primelor informatii, barbatul decedat traversa strada printr-un loc nepermis. Potrivit IPJ Timis, un barbat, in varsta de 45 de ani, a condus un autovehicul…

- Din nou avem drumuri insangerate in Timiș. Conducatorul unui tir, ce circula pe A1 dinspre Timișoara spre Arad, in zona localitații Pișchia a surprins și accidentat un barbat, in varsta de 64 de ani, care a ieșit din autoutilitara, fara sa se asigure, dupa ce staționase pe banda de urgența. Din nefericire,…

- Un barbat, in varsta de 74 de ani, a condus un autoturism pe strada Rahovei, iar la intersecție cu strada Ardealului din Timișoara, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un tanar, de 26 de ani, care circula regulamentar pe strada Ioan Barac catre strada Ardealului. In urma impactului, conducatorul…

- Tm Un barbat in varsta de 56 de ani a condus un ansamblu rutier (tir) pe A1 dinspre Timișoara catre Deva, iar la un moment dat a acroșat o autoutilitara care era staționata pe banda de urgența. In urma coliziunii, conducatorul autoutilitarei, in varsta de 54 de ani, a decedat, iar o fetița, de 5 ani,…

