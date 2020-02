Stiri pe aceeasi tema

- Un nou accident rutier grav, in Timiș, astazi, in prima parte a zilei. Nu mai puțin de șase persoane au fost ranite și transportate la spital cu politraumatisme, doua ce doua autoutilitare s-au ciocnit. Accidentul s-a produs in jurul orei 9.00, la ieșirea din satul Gelu, spre Timișoara. Conform primelor…

- Tragedie pe o șosea din Timiș. O femeie a murit, dupa ce a fost izbita de un autoturism pe DN6, intre Timișoara și Lugoj. Victima incerca sa traverseze strada printr-un loc nepermis, ceea ce a constat-o viața. Accidentul mortal s-a petrecut in apropierea localitații Iosifalau. Un barbat conducea regulamentar…

- Un nou accident rutier a avut loc in aceasta seara, in Timiș. Doua persoane au fost ranite și au ajuns la spital, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit. Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Liebling. Un șofer in varsta de 67 de ani conducea inspre Liebling, iar intr-o curba a intrat pe…

- Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc nu departe de Timișoara. La Sanandrei, din pricina unui șofer ce nu a acordat prioritate, doi barbați au fost raniți. Accidentul s-a petrecut la intersecția dintre strada Primaverii și DJ692. Un barbat de 40 de ani nu a acordat…

- Tragedie in Maroc! 17 persoane au murit, iar alte 36 au fost ranite dupa ce un autocar s-a rasturnat intr-o rapa, potrivit realitatea.net.Accidentul a avut loc ieri seara, in apropierea orasul Taza, in nordul Marocului, la 300 de kilometri distanta de capitala.

- Accident mortal la Cornești. Doua persoane și-au pierdut viața, luni dimineața, in urma unui accident care s-a produs pe raza localitații clujene Cornești, comuna Mihai Viteazu. Un autocamion a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune frontala cu un autoturism in care se aflau patru persoane.…

- Cinci persoane au fost la un pas de o tragedie, in urma unui accident rutier care a avut loc in aceasta seara, in Timiș. Patru persoane au fost transportate de urgența la spital, dupa ce un autoturism s-a izbit de un stalp. Accidentul s-a produs pe drumul dintre localitațile Cheglevici și Cherestur.…

- Cinci persoane au fost ranite, sambata seara, pe DN66, in localitatea Bretea Strei din județul Hunedoara, dupa impactul dintre doua mașini. Potrivit polițiștilor, accidentul a fost provocat de un șofer baut, care a facut o depașire și a lovit alta mașina. Purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Bogdan…