- Un copil in varsta de 15 ani este in stare grava dupa ce a cazut de pe o mașina aflata in mers, in zona parcului Bradet, din Petroșani, județul Hunedoara. Doi copii erau pe capota unei mașini conduse de tanarul in varsta de 18 ani.

- Un barbat din Lungulețu și-a pierdut viața, in noaptea de miercuri spre joi, intr-un accident teribil, produs pe DN 7, in afara localitații Matasaru. Tragedia a avut loc in momentul cand șoferul a pierdut controlul volanului și a direcției de deplasare și a ajuns cu autoturismul in decor, intr-o zona…

- Mama campioanei Gina Gogean a murit, iar sora este in stare grava, in urma unui accident de circulație. UPDATE: Șoferița care a produs un accident de circulație in 25 mai in DN 25, in urma caruia o femeie de 72 de ani și-a pierdut viața, este sora campionei olimpice de gimanstica Gina Gogean. Femeia…

- O femeie a murit și un barbat a fost ranit dupa ce au fost loviți de o mașina in timp ce efectuau lucrari de intreținere a drumului. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza pe DN6, in localitatea Racarii de Sus, județul Dolj.

- Un accident mortal a avut loc pe o artera principala din Ramnicu Valcea. Trei mașini s-au ciocnit, iar in urma impactului o persoana a decedat și alte patru au ajuns la spital, avand nevoie de ingrijiri medicale.

- Un barbat de 58 de ani a decedat, iar alte patru persoane, intre care si doi copii, au ajuns la spital, vineri seara, in urma coliziunii a trei autoturisme pe principala artera de circulatie din municipiul Ramnicu Valcea.

- VITEZA…Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere ale unui locuitor din comuna Muntenii de Jos. Pe imagini se observa un autoturism care circula, cu viteza, dinspre Vaslui catre Crasna. La un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului, a lovit un alt autoturism parcat pe marginea…