- O tanara de 20 de ani, aflata la volanul unei masini, a accidentat mortal un pieton pe o strada din Targoviste. Certarile Politiei au aratat ca soferita consumase droguri inainte sa se urce la volan.

- Accident mortal in municipiul Targoviște, Calea București. Un barbat a fost lovit in plin pe trecerea de pietoni. Din primele date , se pare ca barbatul se angajase in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, deplasandu-se pe langa bicicleta, moment in care a fost spulberat de un autoturism…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 23, un barbat care s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, a fost lovit violent de catre un conducator auto care nu a oprit pentru a-i acorda...

- S-a intamplat azi noapte, in jurul orei 23, cand un barbat care s-a angajat in traversarea strazii pe trecerea de pietoni, a fost lovit violent de catre un conducator auto care nu a oprit pentru a-i acorda prioritate. Șocați, martorii au sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Traian din Constanta. Un copil de aproximativ 12 ani a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe trecerea de pietoni.Un echipaj de politie si o ambulanta SMURD se afla la fata locului.Traficul in zona este ingreunat.Baiatul a fost preluat…

- Accident fatal in satul Magdacești din raionul Criuleni. Un barbat de 35 de ani a fost lovit mortal de o masina, in timp ce traversa strada la trecerea de pietoni. Tragedia s-a produs noaptea trecuta in jurul orei 22:00.

- Un accident rutier s-a produs in urma cu putin timp in Ploiesti, pe strada Transilvaniei. Potrivit IJP Prahova, un minor in varsta de 14 ani a fost lovit de masina in timp ce se afla pe trecere. Copilul traversa strada pe bicicleta in momentul in care a fost acrosat de soferul unui autoturism…

- Un tanar de 14 ani, surdo-mut, a fost accidentat mortal, duminica, in timp ce se afla pe o trecere de pietoni din Cluj-Napoca, de catre o ambulanta SMURD aflata in misiune."Ambulanta se deplasa in misiune, cu semnalele acustice si luminoase pornite, si a surprins, pe o trecere de pietoni de…