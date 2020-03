Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 17 ani este cercetat pentru conducere a unui vehicul fara permis dupa ce s-a plimbat cu o masina, iar la un moment dat a pierdut controlul directiei si a intrat cu autovehiculul in gardul unei locuinte.

- Tragedie pe o sosea din Cluj-Napoca, acolo unde un tanar de 22 de ani si-a pierdut viata, in urma unui accident rutier. La scurt timp, vinovatul, un tanar din Republica Moldova, s-a facut nevazut.

- Un grav accident rutier s-a produs, duminica seara, pe strada Horea din Cluj-Napoca. Un tanar de 21 de ani a decedat, iar parinții lui sunt raniți. Un autoturism BMW a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un Audi, in care se afla o familie din Bistrița Nasaud. In urma impactului,…

- O femeie din Vrancea a fost gasita moarta, duminica dupa-amiaza, in toaleta unui restaurant din Sibiu. Medicii i-au facut in zadar manevre de resuscitare. Femeia a fost gasita inconștienta, duminica, in jurul orei 16:30, in toaleta unui restaurant din localitatea Apoldu de Jos, din Sibiu. Echipajele…

- Un tanar de 20 de ani, care a lovit mortal cu mașina un biciclist care mergea pe marginea drumului, in Murfatlar, județul Constanța, și apoi a fugit a fost prins și reținut de polițiști la cateva ore dupa accident, potrivit Mediafax.Accidentul a avut loc miercuri seara, cand un șofer de 20…

- Luni noaptea, in jurul orei 21:50, Poliția municipiului Radauți a fost sesizata prin „112”, de un barbat de 33 de ani din judetul Botoșani, despre faptul ca a fost implicat intr-un eveniment rutier, iar celalalt conducator auto a plecat de la fața locului. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit…

- Sambata dupa amiaza un barbat de 47 ani din comuna Zamostea, se deplasa pe jos pe partea dreapta a drumului județean DJ 291 A, ducand de lanț o bovina pe care o cumparase, din spatele sau venind și soția sa. La un moment dat, din spate a trecut un autoturism ce a acroșat bovina care […]