Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua persoane și-au pierdut viața. Doua persoane au decedat, vineri dimineata, in urma unui accident rutier intre o masina si un microbuz, pe DN 105, la intrare in localitatea Marpod, spre Agnita, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. [...]