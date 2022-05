Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a decedat și un altul a fost ranit și transportat de urgența la spital, in urma unui accident petrecut vineri dupa-amiaza in municipiul Sibiu. Din primele cercetari, se pare ca șoferul unui autoturism, sibian, in varsta de 42 de ani, pentru a evita coliziunea cu autoturismul care circula in…

- In aceasta dimineața, prin apel 112 a fost anunțata producerea unui accident rutier pe o strada din Odobești. Potrivit IPJ Vrancea, doi copii au fost raniți ușor, dupa ce au fost loviți de o mașina, in timp ce traversau pe trecerea de pietoni. „Doi minori au fost acroșați de un autoturism pe trecerea…

- La data de 1 mai a.c., in jurul orei 21.30, pe DN1A, a avut loc un accident rutier. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri care au stabilit faptul ca, un barbat in varsta de 55 de ani, in timp ce conducea un autoturism, pe raza comunei Targșoru Vechi, in dreptul KM 57+600, in satul…

- Un accident rutier s-a produs sambata, in jurul orei 11:30 in Maneciu, pe drumul ce coboara de la Muntele Rosu. Soferul unui autoturism Dacia Duster a pierdut controlul directiei de mers si s-a rasturat in prapastie, lovind mai multi copaci. Din nefericire, barbatul, in varsta de 63 de ani,…

- ISU Sibiu a intervenit de urgenta, nopatea trecuta, cu doua echipaje SMURD, un echipaj descarcerare si o autospeciala de stingere la iesirea din municipiul Sibiu, in zona Tropinii Noi, unde un autoturism a iesit de pe partea carosabila si s a rasturnat. La fata loculuiau fost evaluate medical trei persoane…

- Un grav accident rutier s-a produs vineri pe șoseaua Cluj-Napoca – Turda, in zona localitații Copaceni din comuna Sandulești, județul Cluj. Apelul de urgența la 112 a avenit in jurul orei 17.50. Din primele constatari, un barbat de 73 de ani din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe Autostrada București-Pitești. Patru mașini s-au izbit din plin, iar in urma coliziunii doi barbați au murit. A fost solicitat sa intervina și un elicopter SMURD.

Vineri seara, in jurul orei 21:20 a avut loc un accident rutier grav pe DJ.709 in afara localitații Horia, anunța IPJ Arad.