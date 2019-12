Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 47 de ani a murit, in aceasta dimineata, dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit puternic de un panou publicitar. Potrivit politiei, totul s-a intamplat la ora 7:30, pe strada Calea Orheiului. Alti participanti in trafic n-au fost. Pe cazul dat a fost deschis…

- Un barbat de 44 de ani a murit dupa ce a fost lovit de o masina, in noaptea de vineri spre sambata, in timp ce mergea pe un drum din orașul Satu Mare, transmite Mediafax.Barbatul de 44 de ani din Viile Satu Mare, care mergea pe mijlocul drumului, a fost lovit din plin de o mașina, potrivit…

- Judecatoria Suceava a dat zilele trecute sentința in cazul unui accident mortal petrecut acum mai bine de zece ani de zile, in care inculpatul trimis in judecata este Gheorghe Schipor, actualul primar al orașului Vicovu de Sus. Judecatorii au stabilit o pedeapsa de 2 ani și 2 luni de inchisoare, ...

- Ziarul Unirea FOTO| Accident MORTAL in județul Cluj, cu victime din ALBA. Ciocnire FRONTALA intre un TIR și un autotursim DACIA Accident GRAV: Barbat din ALBA a MURIT dupa o coliziune dintre un TIR și un autoturism. Un accident rutier, soldat cu ranirea mai multor persoane, a avut loc luni dimineața,…

- Un accident mortal a avut loc astazi, 26 noiembrie, in satul Pașunea Mare, comuna Calinești Oaș. Conform IPJ Satu Mare un biciclist, in varsta de 60 de ani, din Orașu Nou, nu s-a asigurat la efectuarea unui viraj la stanga astfel ca a intrat in coliziune cu un autoturism condus de o femeie, in varsta…

- Imagini accident mortal in urma cu puțin timp: Impact nimicitor intre un autocamion și un autoturism. O persoana a murit in urma impactului.foto Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in județul Satu Mare pe DN19 Negrești Oaș – Satu Mare, pe raza localitații Orașu…

- Din pacate inca un tanar a decedat in urma unui accident rutier produs in aceasta dupa amiaza, la ieșire din localitatea Surdești. La doar 29 de ani, un motociclist care a efectuat o depașire neregulamentara și a intrat in coliziune cu un autoturism condus din sens opus, a suferit leziuni incompatibile…