Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 83 de ani, din localitatea Vartop, județul Dolj, a murit dupa ce a fost lovit cu mașina de un șofer baut, in timp ce mergea pe marginea drumului, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Dolj, accidentul s-a produs pe DJ 552, in localitatea Vartop. Citește și: Veste BOMBA…

- Un accident soldat cu decesul unei persoane a avut loc ieri, 27 noiembrie, in localitatea Tomai, din raionul Ciadir-Lunga. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de servciul de presa al poliției locale.

- O femeie a murit sambata seara, iar copilul ei in varsta de șapte ani a fost ranit, dupa ce au fost loviți de o mașina pe DN 55A, in localitatea nedeia, din județul Dolj. Potrivit Mediafax, șoferul mașinii ar fi fiul primarului din comuna doljeana Valea Stanciului. Femeia, in varsta de 33 de ani din…

- Soferul unui camion a murit dupa ce vehiculul pe care il conducea a fost lovit, marti dimineata, de un tren de pasageri pe raza localitatii Beldiu, intre orasele Teius si Aiud, un pasager din garnitura suferind un traumatism cranio-cerebral minor si alti trei, atacuri de panica, potrivit Agerpres.…

- Accident teribil in aceasta noapte in capitala. Un automobil marca BMW a lovit mortal un tanar, in varsta de 25 de ani. Șoferul autoturismului in varsta de 36 de ani a parasit locul accidentului.

- Sfarsit tragic pentru o familie de romani in Germania.Un tanar care se afla la volanul unui Audi A6 a pierdut controlul masinii in timpul unei depasiri, bolidul iesind de pe carosabil si izbindu se de un copac, informeaza romaniatv.net In urma impactului, baietelul lui in varsta de 4 ani a murit pe…

- Un barbat de 55 de ani și-a pierdut viața, luni seara, intr-un accident petrecut langa Albac, in Apuseni. Din primele date, acesta a fost acroșat de o mașina. Barbatul era din localitatea Fata, comuna Albac. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 20.30, potrivit IPJ Alba. Pietonul a fost ranit și a murit…

- Un cetatean israelian in varsta de aproximativ 60 de ani a decedat intr-un accident rutier care a avut loc duminica dimineata pe DN 2, in sensul de mers de la Hanul Ancutei spre Cristesti, a anuntat...