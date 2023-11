Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care circula pe marginea DN 1 F in judetul Cluj, cu o turma de oi, a fost accidentat mortal de o masina. 8 oi au murit in accident, potrivit news.ro.IPJ Cluj anunta, luni, ca a fost inregistrat un accident rutier pe DN1F – E81, in comuna Sanpaul.”Din primele cercetari efectuate la…

- Un barbat de 43 de ani a fost ranit, miercuri seara, dupa ce a ajuns cu masina intr-un parau de pe marginea drumului, in comuna Rafov, judetul Prahova. Autoturismul a cazut de la circa trei metri pana in apa, care a intrat in masina, ingreunand interventia pompierilor de la descarcerare, potrivit news.ro.Accidentul…

- Barbat amendat si cu masina confiscata in Prahova, dupa ce a fost prins aruncand gunoi la marginea paduriiUn barbat a fost amendat, iar masina acestuia a fost confiscata, dupa ce a fost prins de jandarmii prahoveni aruncand gunoi la marginea unei paduri. Conform Inspectoratului Judetean de…

- Un barbat de 57 de ani care se deplasa pe partea carosabila a murit, duminica dimineața, dupa ce a fost accidentat de un ansamblu de vehicule. Șoferul nu consumase bauturi alcoolice. „Accident rutier mortal, inregistrat in jurul orei 05.25, pe DN 15 E60, in localitatea Luna. Din verificarile…

- Un barbat a fost retinut, luni, de politistii din Suceava, dupa ce a fost prins transportand o cantitate de aproape 40.000 de pachete de tigari de contrabanda, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava. Potrivit acestora, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala…

-  In urma prelevarii probelor toxicologice, a reiesit ca soferul ar fi consumat marijuana! In noaptea de miercuri spre joi (30/31 august), in jurul orei 1. 30, pompierii militari prahoveni au fost solicitați sa intervina pentru asigurarea masurilor specifice – stingere a incendiilor, descarcerare și…

- In cursul nopții trecute, ora 22.30, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 23. Polițiștii rutieri care s-au deplasat la fața locului au stabilit faptul ca, un autoturism care circula in afara localitații Vulturu, pe direcția Vulturu-Focsani,…

