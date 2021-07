Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier grav s-a produs duminica, in jurul orei 9:30, pe DN1, zona Paralela 45 din Baicoi. Potrivit primelor informatii, au fost implicate 2 autoturisme in care se aflau 5 persoane. O femeie in varsta de 69 de ani a ramas blocata intre fiarele masinii, medicii sositi la fata locului…

- UPDATE – Potrivit ISU, cele doua victime au fost declarate decedate. Este vorba despre soferul masinii Golf, in varsta de 67 de ani și soția sa, in varsta de 65 ani. UPDATE – Momentan interventia este in desfasurare, pentru cele doua persoane din autoturism care au fost descarcerate se aplica protocolul…

- Doua persoane si-au pierdut viata in urma unui accident grav, produs ieri dupa-amiaza, pe DN 6, in comuna doljeana Leu. In accident au fost implicate un camion, un tir si doua autoturisme. Acesta este al treilea accident mortal produs in ultima perioada, in comuna Leu. In total, patru persoane au murit,…

- Trei persoane au fost ucise, iar alte cinci ranite grav vineri intr-un atac cu cuțitul in orașul Wurzburg, Germania, a relatat ziarul Bild, potrivit caruia poliția l-a oprit pe presupusul atacator dupa ce l-a impușcat in picior, scrie Reuters. Poliția a spus ca barbatul suspectat de uciderea a trei…

- Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata pe DN2A in judetul Ialomita. Doua persoane au murit pe loc si o a treia a ajuns la spital pentru investigatii medicale. Potrivit ISU Ialomita, astazi, in…

- Doua persoane au ajuns in stare grava la spital dupa ce au fost ranite intr-un accident rutier petrecut pe DE 581 in care au fost implicate trei autovehicule, informeaza, miercuri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati prin…

- Un accident rutier grav a avut loc, duminica, pe DJ 151, in județul Mureș, The post FOTO: Accident grav pe DJ 151, in Șaulia! Cinci persoane, in stare grava la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO: Accident grav pe DJ 151, in Șaulia! Cinci persoane, in stare grava la…

- Un autoturism s-a facut zob dupa ce s-a izbit intr-un stalp in municipiul Campulung Moldovenesc. Accidentul s-a petrecut in aceasta seara. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, din accident au rezultat doua victime care au fost preluate de ambulanțe si transportate la spital.…