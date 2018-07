Accident mortal în Prahova. La volan se afla o tânără de 17 ani O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un stalp. Impactul a fost fatal pentru unul din pasageri, un barbat de 81 de ani care a decedat. La fața locului s-au deplasat o autospeciala de lucru cu apa și spuma și o ambulanța SMURD a pompierilor, care au gasit la locul accidentului trei persoane. O femeie de 72 de ani a fost transportata la spital, dar pentru barbat nu s-a mai putut face nimic. Șoferița a refuzat transportul la spital. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

