Accident mortal in Prahova, la iesire din Ciorani. O tanara de 17 ani si-a pierdut viata Un grav accident de circulatie s-a produs vineri seara, in jurul orei 21, pe DN1 D Km 24+400, in afara localitații Ciorani, pe directia de deplasare Urziceni catre Albesti-Paleologu. Un tanar in varsta de 24 de ani, aflat la volanul unui autoturism, posibil pe fondul efectuarii unei depașiri neregulamentare, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, parasind partea carosabila și intrand in coliziune cu indicatorul de intrare in județul Prahova. In urma producerii accidentului a rezultat vatamarea corporala a pasagerului dreapta fața, o tanara in varsta de 17 ani. Conducatorul… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

