Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a pierdut viața intr-un accident rutier petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 1.00, la Ocna Mureș. Din primele date, acesta ar fi incercat sa traverseze strada și a fost lovit de un autoturism. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a petrecut pe strada Mihai Eminescu. Barbatul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier la Vinerea: Un tanar, lovit de o mașina dupa ce a traversat strada prin loc nepermis Un accident rutier a avut loc joi, 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala din localitatea Vinerea. La data de 10 septembrie 2020, in jurul orei 23.20, pe strada Principala…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT MORTAL pe DN 76: Un tanar de 28 de ani a DECEDAT dupa coliziunea dintre un autoturism și o autoutilitara Un accident rutier mortal a avut loc astazi, in jurul orei 10:00, in localitatea Luncoiu de Sus, Municipiul Brad. Un autoturism a intrat in coliziune cu o autoutilitara,…

- Ieri, 3 septembrie 2020, in jurul orei 17.20, pe strada Principala din localitatea Tatarlaua,o minora de 4 ani, din localitate, a scapat de sub supravegherea parinților și s-a angajat in traversarea drumului public, in fuga, fiind acroșata de un autoturism, condus de un barbat de 54 de ani, din comuna…

- Un minor de 5 ani din Cugir a ajuns la spital duminica, dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce traversa strada in fuga și prin loc nepermis. Potrivit IPJ Alba, la data de 30 august 2020, in jurul orei 17:20, pe strada 21 Decembrie 1989 din Cugir, un barbat de 38 […] Citește ACCIDENT la Cugir:…

- Ziarul Unirea ACCIDENT RUTIER in Cugir: Copil de 5 ani, acroșat de un autoturism, in timp ce traversa strada printr-un loc nepermis Un eveniment rutier a avut loc in data de 30 august, in Cugir, unde un barbat de 38 de ani a acroșat un copil de 5 ani, care s-a angajat in traversarea strazii, prin loc…

- Un biciclist a fost ranit miercuri, in jurul orei 15.25, pe strada Malinului din Ocna Mureș, dupa ce a fost acroșat de un autoturism, transmit reprezentanții IPJ Alba. UPDATE: Potrivit IPJ Alba, un barbat de 60 ani, din Ocna Mureș, in timp ce se deplasa cu o bicicleta pe strada Malinului din Ocna Mureș,…

- Ziarul Unirea UPDATE| ACCIDENT rutier in Ocna Mureș: Un biciclist baut, ranit dupa ce a fost acroșat de o mașina Un accident a avut loc joi dupa masa in jurul orei 15.20 pe strada Malinului din Ocna Mureș. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Malinului din orașul Ocna Mures. Din primele informații,…