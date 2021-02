Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 50 de ani a murit, miercuri seara, dupa ce a fost spulberat de un șofer in varsta de 81 de ani, in localitatea Savinești, județul Neamț. Dupa producerea accidentului, șoferul a plecat de la locul impactului, fiind gasit, ulterior, de polițiști, anunța MEDIAFAX. Barbatul in varsta…

- Un accident mortal a avut loc aseara, in jurul orei 18:40, pe raza localitații clujene Poieni. Din primele informații, conducatorul unui ansamblu de vehicule format din cap tractor și semiremorca, respectiv un barbat in varsta de 36 de ani, din județul Alba, se deplasa pe DN1 E60, dinspre Cluj-Napoca…

- Un accident rutier teribil a avut loc duminica de dimineața pe o șosea din Dambovița, unde o autoutilitara s-a izbit de un TIR. Șoferul ei a incercat sa evite un autoturism care nu a acordat prioritate, scrie Observator . Imaginile de pe camerele de supraveghere din intersecție arata violența impactului.…

- Cumplitul accident s-a petrecut in seara zilei de 5 ianuarie, in timp ce șoferul conducea pe raza localitatii Ostra și l-a acroșat din mers pe barbatul in varsta de 50 de ani.Conform polițiștilor, accidentul s-ar fi produs pe fondul conducerii imprudente și al vitezei neadaptate la conditiile de trafic…

- Un accident rutier mortal a avut loc sambata, in județul Cluj, unde un tanar de 28 de ani a decedat dupa ce șoferul unui autoturism a patruns pe contrasens, iar alte 4 persoane au fost transportate la spital. Conform reprezentantilor Ipj Cluj un conducator auto in varsta de 26 de... Articolul FOTO VIDEO|…

- Barbatul de 34 de ani care a murit dupa ce a fost urmarit de Politie, la Botosani, se numeste Marius Constantin Vantu, este originar din judetul Iasi si era recidivist. El a fost condamnat, in trecut, pentru trafic de persoane si trafic de minori.

- Un accident rutier mortal a avut loc duminica dimineața pe autostrada A1, in apropiere de localitatea Ilia, județul Hunedoara. Cele 3 echipaje ale Sectiei de Pompieri Ilia, specializate in descarcerare, prim ajutor si stingere, au gasit pe autostrada A1 la km 394, la locul impactului dintre o autoutilitara…

- O femeie in varsta de 79 ani a fost accidentata mortal, luni, de o autoutilitara, pe drumul national DN15, in localitatea Savinesti, a informat purtatorul de cuvant al IJP Neamt, agentul Georgiana Mosu. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat de 32 de ani, din…