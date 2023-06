Stiri pe aceeasi tema

- In seara zilei de marți, 20 iunie 2023, in jurul orei 21:45, pe raza localitații Fratauții Vechi a fost sesizat prin SNUAU 112 un accident rutier soldat cu decesul unei persoane și ranirea grava a unei fetițe in varsta de 4 ani.

- Un accident socant de circulatie a avut loc pe raza comunei Poienarii Burchii, sat Carbunaru, unde un barbat in varsta de 43 de ani in timp ce se deplasa cu un autoturism pe DJ 101A, din direcția Poienarii Burchii catre Șirna, la un moment dat, ar fi patruns pe contrasens și a intrat in coliziune […]…

- Trei oameni au murit și doi au fost raniți in urma accidentului grav petrecut in aceasta dimineața in județul Sibiu. Doua mașini s-au ciocnit la intersecția a doua drumuri județene, dupa ce șoferul uneia dintre ele nu a acordat prioritate. Unul dintre autoturisme s-a rasturnat, iar pasagerii au ramas…

- Trei persoane – un copil și doi adulți – au fost ranite și au fost transportate la spital, miercuri seara, dupa ce doua mașini s-au izbit pe o strada din Oradea. Momentul impactului – unul foarte violent – a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate pe un imobil aflat in apropierea șoselei.…

- Sase persoane au fost ranite, duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doua dintre victime au ramas incarcerate in autoturism. Toti cei sase raniti au fost preluati de catre echipajele medicale si dusi la spital, informeaza news.ro.

- Accident extrem de grav surprins de camerele de supraveghere intr-o localitate din Iași. Trei fetișe au fost ranite grav dupa ce o mașina a ricoșat dintr-un stalp lovit pe șosea. Citește și: „De ce sa ma tem de Chiriloiu? De chinezi mi-e mai teama!” O mașina al carei șofer a pierdut controlul direcției…

- Doi tineri de 15, respectiv 21 de ani au murit, iar un baiat de 17 ani a ajuns in stare grava la Spitalul pentru Copii ‘Sfanta Maria’ din Iasi, in urma unui accident produs duminica dimineata in localitatea Scheia, comuna Al. I. Cuza, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Accident cumplit in Romania, județul Iași. Doi copii și tatal lor au fost loviți de camion pe trecerea de pietoni. Unul dintre copii a decedat. Al doilea copil și tatal sau au fost transportați la spital, scrie presa romana .