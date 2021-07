Stiri pe aceeasi tema

- Din primele date a rezultat faptul ca în jurul orei 15.00 a avut loc o coliziune între un autocamion și un autoturism. Traficul este blocat. „Autoturismul condus în direcția județului Salaj de un barbat în…

O persoana și-a pierdut viața, iar o alta persoana a ramas incarcerata dupa un grav accident ce a avut loc marți in comuna clujeana Sanpaul.

- O persoana a murit in urma unui accident de circulație produs miercuri, 7 iulie, pe DN 1F, intre Cluj și Salaj, la ieșire din Sanpaul.Un șofer a intrat pe contrasens și a lovit frontal un camion.Vom reveni cu detalii...

Grav accident de circulație, duminica dimineața, la intrare in Dej dinspre Gherla. Un barbat și-a pierdut viața, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit violent un podeț.

Un barbat a murit și alta persoana a fost grav ranita in urma unui accident ce a avut loc vineri dupa-amiaza pe raza localitații salajene Creaca.

Grav accident de circulație produs duminica dimineața pe raza localitații clujene Copaceni. Un barbat a murit, dupa ce mașina pe care o conducea s-a izbit de un cap de pod.

Fetița care a murit dupa accidentul de la Mitocu Dragomirnei va fi ingropata zilele urmatoare. Datele anchetei arata ca accidentul de luni la amiaza s-a produs intr-un mod stupid. Mai exact, șoferul, Ionuț-Marius Cherar, de 33 de ani, a accidentat-o mortal pe fetița de nici 6 ani in timp ce efectua…

Un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule, s-a produs luni dimineața, pe drumul național 1C, in județul Maramureș.