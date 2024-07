Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța miercuri ca pe DN 6, localitatea Șimian, județul Mehedinți, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme, conform Mediafax.

- Accident mortal pe o șosea din judetul Botosani. Un motociclist in varsta de 35 de ani a murit dupa ce s-a lovit de un autoturism și a fost aruncat la zeci de metri distanta. Mașina, in care se aflau doua femei, o mama și fiica ei, era condusa de tanara in varsta de 21 de ani. Ambele au avut nevoie…

- *EVENIMENT RUTIER IN LOCALITATEA TOMȘANI* *In aceasta dimineața, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Horezu au intervenit la un eveniment rutier, produs pe DN 67, la km 155 + 600 m, in localitatea Tomșani.* Din primele verificari efectuate de catre polițiști, s-a stabilit ca ar fi avut loc…

- ACCIDENT rutier grav in Petrești. Doua mașini s-au lovit, o persoana posibil incarcerata Un accident rutier s-a produs luni dimineața, in jurul orei 08:50, in localitatea Petrești. Din primele informații, in evenimentul rutier au fost implicate doua autovehicule. Potrivit ISU Alba, Secția de pompieri…

- Un grav accident de circulație a avut loc in satul Valea Scheilor, comuna Calugareni, din județul Prahova. Dupa ce doua mașini s-au lovit, o persoana a murit, iar alte șase, printre care si un copil, au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Accident rutier grav la Blaj. O persoana a ramas incarcerata dupa ce doua mașini s-au lovit Accident rutier grav la Blaj. O persoana a ramas incarcerata dupa ce doua mașini s-au lovit Un accident intre doua autoturisme s-a petrecut sambata, 18 mai, in jurul orei 8:00, in Blaj. In urma acestuia o persoana…

- ACCIDENT cu pagube materiale la Blaj: Un șofer ”MORT DE BEAT”, reținut dupa ce a lovit doua mașini parcate și a parasit locul faptei. Avea o alcoolemie de 0,97 mg/l ACCIDENT cu pagube materiale la Blaj: Un șofer ”MORT DE BEAT”, reținut dupa ce a lovit doua mașini parcate și a parasit locul faptei. Avea…

- Update ora 19:46: Persoana careia i-au fost efectuate manevrele de resuscitare a fost declarata decedata. In cauza este vorba de un barbat de 58 de ani. EVENIMENT RUTIER IN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA La data de 19 aprilie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Valcea au fost sesizați prin…