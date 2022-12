Accident mortal în Maramureș. În urma impactului a rezultat decesul unui bărbat de 36 de ani și vătămarea corporală a două persoane Accident mortal in Maramureș. In urma impactului a rezultat decesul unui barbat de 36 de ani și vatamarea corporala a doua persoane Polițiștii din Ocna Șugatag au intervenit la un accident rutier produs la ieșire din localitatea Barsana. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre o femeie de 38 de ani din Calinești, dinspre Barsana inspre Valeni, pe D.J. 185, a surprins și accidentat mortal un barbat de 36 de ani din Valeni care, in calitate de pieton, se deplasa in aceeași direcție pe partea carosabila. In urma impactului, a rezultat decesul pietonului și… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

