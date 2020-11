Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav in judetul Vaslui. Doua persoane au decedat iar una prezinta leziuni minore.Un accident rutier grav s a produs pe DN 15D, in localitatea Vulturesti, comuna Vulturesti. In accident au fost implicate doua autoturisme si trei persoane.Garda II Negresti din cadrul Detasamentului de…

- Potrivit IGSU, sunt sase victime: 4 adulti si 2 minori. Au murit doua persoane, adica un adult si un minor, iar patru sunt ranite. ”Din informatiile preliminare, sunt 6 victime, din care 1 decedata si 5 ranite. Pentru gestionarea eficienta a evenimentului a fost activat Planul Rosu de Interventie”,…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT MORTAL in Cluj: Doua persoane au DECEDAT in urma unei coliziuni intre o autoutilitara și un autoturism Miercuri, a avut loc un accident mortal, in Izvorul Crișului, județul Cluj, intre un autoturism și o autoutilitara. In urma evenimentului rutier, conducatorul autoturismului…

- UPDATEConform ISU Cluj, o autospeciala, doua echipaj SMURD și un echipaj SAJ au fost alertate, in jurul orei 10.40, ca urmare a unui accident rutier in care au fost implicate un ansamblul de vehicule (cap tractor cu remorca) și un autoturism.Salvatorii au gasit doua persoane incarcerate in autoturismul…

- O masina a lovit, duminica, trei autoturisme parcate pe o strada din municipiul Vaslui, pompierii intervenind pentru asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, informeaza Agerpres.Citește și: Exodul medicilor se resimte: secțiile ATI se confrunta cu o noua problema majora! Medicul…

- Breaking News, Eveniment Accident mortal pe DN52, in afara localitații Furculești/ Doua persoane și-au pierdut viața 21/09/2020 19:40 Doua persoane și-au pierdut viața, luni seara, dupa ce autocamionul plin cu lemne in care se aflau s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. Evenimentul rutier…

- Breaking News, Eveniment Accident mortal pe DN51A/ Doua persoane și-au pierdut viața 21/09/2020 19:40 Doua persoane și-au pierdut viața, luni seara, dupa ce autocamionul plin cu lemne in care se aflau s-a izbit de un copac de pe marginea drumului. Evenimentul rutier s-a produs pe DN 52, in afara…

- Un grav accident de circulație s-a produs vineri seara pe centura ocolitoare a municipiului Gherla. Conform primelor informații, in urma impactului dintre doua autoturisme, șase persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale. Un minor de doar 7 ani a fost declarat decedat. Din primele…