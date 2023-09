Accident mortal în județul Vaslui: coliziunea dintre un autocar și două mașini a produs mai multe victime Cinci persoane au fost ranite grav, iar una a murit, in urma unui accident rutier produs pe DE 581, in Crasna, județul Vaslui. In accident au fost implicate un autocar cu 40 de persoane și doua autoturisme, informeaza Mediafax. La sosirea echipajelor de intervenție, au fost gasite șase victime, dintre care cinci incarcerate, toate intr-un autoturism. Dintre cele șase victime, doua persoane se aflau in stop cardiorespirator, doua in coma și doar o persoana era conștienta. Pompierii au facut manevre pentru descarcerare concomitent cu acțiunile medicilor și paramedicilor pentru stabilizarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite grav, iar una a murit, in urma unui accident rutier produs pe DE 581, in Crasna, județul Vaslui. In accident au fost implicate un autocar cu 40 de persoane și doua autoturisme.

- Detașamentul de pompieri Vaslui intervenit in aceasta noapte cu forte si mijloace multiple, pentru descarcerarea, acordarea primului ajutor și transportul la unitați medicale de urgența a victimelor unui accident rutier produs pe DE 581, in zona localitații Crasna. In accident au fost implicate…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au intervenit, miercuri dimineața, 6 septembrie, la un accident rutier produs in localitatea Valeni, comuna Acațari. "Este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, la fața locului intervin cu o autospeciala de stingere, doua…

- Cinci persoane, printre care si doi copii, au fost ranite in urma unui accident de circulatie produs, sambata, pe DN 2F, in localitatea Vladia din județul Vaslui. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme.

- La locul producerii incidentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Bolintin Deal cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, trei ambulanțe SMURD și SAJ. De asemenea, in sprijinul lor a fost solicitat elicopterul SMURD.O femeie, in varsta de 31 de ani, a fost gasita incarcerata. Aceasta…

- Astazi, pe 4 august 2023, s a produs un accident intre o masina si o autoutiliara in zona localitatii Cotu Vames, comuna Horia, judetul Neamt. Un batran de 65 de ani si un minor de 13 ani au fost transportati de urgenta la CPU Roman. Vineri, pe 4 august 2023, pompierii din Neamt au fost instiintati…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Turda intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Campiei din Turda. „In accident au fost implicate doua autoturisme, fara victime incarcerate. Din primele informații, trei persoane sunt evaluate de catre echipajele medicale”, transmite…

- In accident au fost implicate trei autoturisme, in care se aflau opt persoane.La locul solicitarii s-au deplasat trei echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare si doua ambulante SMURD TIM si EPA, precum si doua echipaje de la Serviciul de Ambulanta Judetean Neamt."In…