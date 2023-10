Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 12 octombrie 2023, la ora 17:24 am fost anuntati prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Primaverii, in localitatea Chisoda.Astazi, 12 octombrie 2023, la ora 17:24 am fost anuntati prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe strada Primaverii, in localitatea…

- In cursul zilei de azi, un grav accident rutier a avut loc pe DN 67, in localitatea Telești, județul Gorj. O persoana a murit și alte doua a fost grav ranite in urma impactului dintre doua autoturisme.

- Un alt accident grav a avut loc, in urma cu puțin timp, in localitatea Chibed, județul Mureș. In urma impactului dintre un camion și un microbuz au rezultat mai multe victime, dintre care una a murit.

- Carambol pe Valea Oltului. Cinci mașini au fost implicate intr-un accident produs duminica in județul Sibiu. Trei persoane au fost ranite, anunța autoritațile.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane anunța ca duminica, pe DN 7 Ramnicu Valcea-Sibiu, la kilometrul 240, in zona…

- O persoana a murit si alte trei au fost ranite duminica dupa-amiaza, intr-un accident de circulatie care a avut loc pe DN2, in localitatea ialomiteana Ciocarlia. Potrivit ISU Ialomita, in accident au fost implicate doua autoturisme. „In urma evenimentului rutier au rezultat patru victime, dintre care…

- Un copil de cinci ani a murit, luni, intr-un accident rutier cumplit in Constanța. Tragedia s-a produs dupa impactul dintre o mașina și o autplatforma. Alte șașe persoane au fost ranite in urma incidentului și au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un copil in varsta de cinci ani a murit si alte cinci persoane, printre care si un copil de opt ani, au fost ranite, luni seara, intr-un accident rutier petrecut in localitatea constanteana Mihail Kogalniceanu.

Accident mortal in Maramureș. O persoana a murit și alte patru au fost ranite grav Azi, 17 iulie, la ora 17.05, polițiștii Secției 2 Bogdan Voda…