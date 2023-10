Stiri pe aceeasi tema

- Un alt accident mortal a avut loc, in urma cu puțin timp, in județul Timiș. O femeie in varsta de 37 de ani a murit la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc joi seara, in localitatea Chisoda, limitrofa municipiului Timisoara si care s-a soldat in total cu patru victime, dintre care un…

- In cursul dimineții de sambata, 16 septembrie 2023, un grav accident rutier a avut loc in județul Timiș. In urma impactului dintre masina si o autoutilitara, o persoana și-a pierdut viața, in timp ce cea de-a doua se afla in stare grava la spital.

- La data de 11 septembrie 2023, in jurul orei 17:00, un barbat de 39 de ani, din judetul Satu Mare, a condus o autoutilitara pe DJ 709, dinspre Pancota spre Arad, iar la km. 17 600 m, a intrat in coliziune cu un autoturism care tracta o remorca, condus de un barbat de 34 de ani, din Arad.La data de 11…

- Cinci persoane au fost ranite grav, iar una a murit, in urma unui accident rutier produs pe DE 581, in Crasna, județul Vaslui. In accident au fost implicate un autocar cu 40 de persoane și doua autoturisme, informeaza Mediafax.La sosirea echipajelor de intervenție, au fost gasite șase victime, dintre…

- Accident grav in județul Constanța, langa stația de taxare Giurgeni. O persoana a murit, patru au fost ranite. Accidentul a avut loc intre 2 mașini, pe DN2A, informeaza Mediafax.In urma impactului, o persoana a murit, iar patru persoane au ajuns la spital. „Avem cinci victime transportate la spital…

- Un TIR, un microbuz si o autoutilitara au fost implicatre in aceasta dimineata intr un accident rutier in zona localitatii Harja, judetul Bacau.Potrivit ISU Bacau, soferii de pe TIR si autoutilitara nu au necesitat ingrijiri medicale.In microbuz se afla o familie 2 adulti si 7 copii."Ambulanta SMURD…

- Un barbat de 38 de ani, care a ajuns luni in stare grava la spital dupa ce a fost scos din apa in statiunea Mamaia, a murit, informeaza Ziua de Constanta.Barbatul a ajuns luni in stare critica la spital cu elicopterul, fiind scos din apa inconstient in statiunea Mamaia. De asemenea, trei barbati si-au…

- Accident rutier in Sibiu: O persoana a ajuns la spital, dupa ce un tanar din Alba a pierdut controlul autoturismului și a lovit doua mașini Accident rutier in Sibiu: O persoana a ajuns la spital, dupa ce un tanar din Alba a pierdut controlul autoturismului Polițiștii rutieri intervin la un accident…