ACCIDENT MORTAL în Jucu. Un bărbat și-a pierdut viața – FOTO Un accident mortal a avut loc in aceasta seara in localitatea clujeana Jucu. Un barbat și-a pierdut viața. Din primele informații, un conducator in varsta de 39 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu un autovehicul pe DN1C, in interiorul localitații Jucu, ar fi acroșat un barbat de 45 de ani, din comuna Bonțida, care, in calitate de pieton, se afla angajat in traversarea strazii. Din nefericire, in urma evenimentului, barbatul de 45 de ani și-a pierdut viața. Conducatorul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Articolul ACCIDENT MORTAL in Jucu. Un barbat și-a pierdut… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

Stiri pe aceeasi tema

