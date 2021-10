Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lasat sa moara in strada de un șofer beat care l-ar fi lovit și ulterior, ar fi fugit de la fața locului. Accidentul a avut loc in amiaza zilei, in localitatea Berlineț, din raionul Briceni.

- TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 30 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de un tren la Cistei TRAGEDIE in Alba: Un barbat de 30 de ani a DECEDAT dupa ce a fost lovit de un tren la Cistei Un accident tragic a avut loc in dimineața zilei de marți, 28 septembrie, pe raza localitații Cistei din județul Alba.…

- Accidentul rutier a avut loc in jurul orei 05:00, in localitatea Calugareni. Un autoturism condus de un barbat de 31 de ani a intrat intr-un stalp de beton. In urma impactului, mașina s-a rasturnat. Echipajele de prim ajutor sosite la fața locului l-au gasit pe șofer incarcerat și decedat.

- Un barbat de 61 de ani a murit dupa ce a fost lovit de doua masini. Tragedia s-a produs noaptea trecuta, in apropiere de satul Horesti din raionul Ialoveni.Potrivit politiei, pietonul a incercat sa traverseze drumul pe o portiune in care acest lucru era interzis.

- Tragedie in Grammichele, Italia! Un copil roman in varsta de paisprezece ani a murit in circumstanțe controversate, asta dupa ce mama lui l-a uitat pe baiat afara, lasandu-l la soare. Descoperirea a fost facuta de carabinierii stației din zona, care au fost alertați chiar de romanca in varsta de 45…

- Accident mortal de munca in comuna Mihalț, județul Alba. Un barbat in varsta de 54 de ani a decedat, dupa ce a fost surprins și accidentat de o basculanta.Barbatul lucra la curațarea zonei de langa calea ferata, de pe raza localitații Mihalț. Era angajat de peste trei ani la aceasta firma și era muncitor…

- Vremea rea continua sa faca ravagii și in aceasta dimineața. Calatorii CFR au semnalat faptul ca mai multe trenuri sunt blocate in aceasta dimineața, pe ruta Ploiești-București, in gara Crivina. De vina ar fi atat un accident feroviar mortal, cat și blocarea traficului feroviar cu copaci cazuți pe șine…

- Patru persoane și-au pierdut viața vineri, intr-un accident rutier petrecut pe Calea Șurii Mici la Sibiu. Aceștia se aflau intr-un autoturism Dacia Duster care a intrat in coliziune cu un TIR. Accidentul s-a petrecut la intersecție cu DN7H. Cele patru persoane prezentau leziuni incompatibile cu viața,…