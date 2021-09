Stiri pe aceeasi tema

- Un accident infiorator a avut loc in Iași, sambata noaptea, dupa ce un barbat de 58 de ani, care traversa regulamentar, a fost ucis chiar pe trecerea de pietoni. Potrivit martorilor tragediei, șoferul vinovat de tragedie circula cu o viteza mult peste limita admisa legal. Șoferul gonea pe șosea Potrivit…

- Tragedie fara margini in Iași, acolo unde un barbat in varsta de 58 ani a fost spulberat de un șofer vitezoman in varsta de 19 ani. Conducatorul auto abia ce iși luase permisul de conducere și gonea pe strazi cu peste 100km/h in momentul in care s-a petrecut accidentul, potrivit martorilor.

- In urma cercetarilor, a reieșit ca un șofer de 62 de ani, din județul Suceava, care conducea o mașina pe DN 17 B, in localitatea Poiana Teiului, a accidentat un barbat, in varsta de 41 de ani, din aceeași localitate, care s-ar fi aflat pe partea carosabila, potrivit IPJ Neamț.Din nefericire, in urma…

- Tragedie in Romania! O fetița, in varsta de 11 ani, a pierit alaturi de bunica ei, in varsta de 77 ani, in urma unui accident provocat de o șoferița incepatoare. Cele doua au decedat la fața locului in momentul in care s-a produs impactul. Accident tragic in Dolj. O fetița și bunica ei au pierit […]…

- "La fata locului s-au deplasat politistii din cadrul Biroului Rutier Slatina. Din primele verificari, acestia au constatat faptul ca in eveniment a fost implicat un autoturism condus de un tanar, in varsta de 25 de ani, din municipiul Slatina si un pieton, respectiv un barbat, in varsta de 68 de ani,…

- Imagini de groaza la Iași! Un copil a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost spulberat de o mașina pe trecerea de pietoni. Tot momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zona și arata exact cand baiatul a fost lovit din plin de un șofer vitezoman. Care este starea copilului in acest…

- O femeie in varsta de 76 de ani și-a gasit sfarșitul dupa ce a fost lovita in plin de o mașina pe trecerea de pietoni, in Dumbraveni. Accidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 14.40, iar accidentul a fost surprins clar de o camera de supraveghere. Din pacate, tanara in varsta de 27 de ani care ...

- Victima a fost proiectata 40 de metri de la locul impactului, iar masina a suferit avarii considerabile in partea din fata. S-a incercat resuscitarea pietonului, insa nu s-a mai putut face nimic pentru a-l readuce la viata.