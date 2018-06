Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat și-a omorat cu sange rece mama. Tragedia a avut loc la Drobeta Turnu Severin, unde barbatul a injunghiat-o mortal pe aceea care i-a dat viața. Nu se cunosc motivele omorului. Crima a fost descoperita de un nepot al femeii, care a sunat la 112 și a anunțat incidentul. Potrivit reprezentantilor…

- O tanara de 18 ani a murit, iar prietenul ei de 19 ani este grav ranit, in urma unui teribil accident. Mașina in care se aflau cei doi a fost lovita din spate de un autocar și a fost proiectata pe cotrasens, intr-un TIR care circula regulamentar.e Accidentul a avut loc marți (29 mai), pe […] The post…

- Cinci oameni murit si unul a fost ranit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit de o linie de cale ferata si a plonjat zeci de metri, oprindu-se pe camp. Accidentul a avut loc in aceasta dimineata, langa localitatea Uivar, din Timis. (Console si accesorii gaming) Persoana ranita este un copil de…

- Primariile din cele trei sate din județul Mureș, de unde provin cei 9 romani care au murit in accidentul din Ungaria, s-au mobilizat și cauta soluții pentru copiii ramași orfani. Autoritațile vor sa ii ajute și se fac anchete sociale pentru a vedea daca rudele ramase in viața au nevoie de ajutor ca…

- Maria Stet, una dintre studentele care și-a pierdut viața in accidentul infiorator de tren produs ieri in orașul Jibou, urma sa imbrace rochia alba de mireasa. Cel care urma sa-i devina soț, rudele și prietenii sunt in stare de șoc și nu le vine sa creada ca, deși au vorbit recent cu ea la telefon,…

- Vineri seara, un politist care a consumat bauturi alcoolice a lovit mortal un biciclist. Accidentul s-a produs la iesirea din orasul Bistrita. In urma impactului, biciclistul a fost aruncat pe celalalt sens de mers, unde a fost lovit de o a doua masina. Acesta a decedat pe loc.

- Un tren a lovit, marti, un autoturism, in urma impactului, soferul masinii, o femeie de 36 de ani, fiind ranit, iar circulatia feroviara, oprita in zona.Citeste si: Victor Ciutacu RUPE TACEREA: Florian Coldea, PRESIUNI pentru inchiderea procesului intentat Sorinei Matei / VIDEO Accidentul…

- Un TIR s-a rasturnat, marți dimineața, in afara parții carosabile, dupa ce s-a ciocnit cu o dubița, pe autostrada Deva-Sibiu, o persoana fiind posibil ranita ușor. Accidentul de marți dimineața de pe autostrada a avut loc in zona localitații Șibot, din județul Alba. Sensul de mers nu este blocat, intrucat…