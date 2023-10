Stiri pe aceeasi tema

- Un accident mortal a avut loc, duminica, in localitatea Slobozia Conachi din județul Galați. O mașina a intrat pe contrasens, a lovit un alt autoturism, a ajuns in șanț și a luat foc. Un barbat a murit, iar ați doi pasageri au ajuns la spital, potrivit IPJ Galați. Șoferul vinovat nu are permis.Un…

- Un tanar de 23 de ani, aflat la volanul unui autoturism, desi nu detinea permis de conducere, a murit, iar alti doi au fost grav raniti dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe un drum judetean din Galati si a luat foc.Potrivit IPJ Galati, un tanar, cu varsta de 23 de ani, domiciliat in localitatea…

- Patru tineri cu varste cuprinse intre 14 si 24 de ani au fost raniti, vineri dimineata, intr-un accident rutier produs in judetul Timis. Masina in care se aflau s-a rasturnat. La volan era un tanar cu permisul suspendat care bause, potrivit news.ro.Politistii si pompierii din Timis au intervenit,…

- Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre autoturismul condus pe direcția Vrancea catre Buzau de catre un catre un șofer buzoian, in varsta de 41 de ani și o autoutilitara care circula din sens opus, la volanul careia se afla un conducator auto de 27 de ani, din…

- Accident de circulație luni dimineața, inainte de ora 8:00, pe DN 66, in zona localitații hunedorene Baiești. Un șofer și cei patru masageri aflați cu el in mașina au fost raniți dupa ce autoturismul s-a rasturnat. „La data de 16 octombrie 2023, in jurul orei 07:50, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata…

- Aseara, 25 septembrie, in jurul orei 20.30, polițiștii din Sighetu Marmației au intervenit la un accident rutier produs pe strada Șugau, drum forestier pietruit in panta nedestinat circulației publice. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un tanar de 23 de ani din Sighetu Marmației, in…

- Accident la Suceava: un barbat a murit in urma unei coliziuni in care au fost implicate doua autoturismeUn barbat in varsta de 57 de ani a murit in urma unui accident rutier produs, in noaptea de duminica spre luni, pe drumul judetean 177 C, intre localitatile Gura Humorului si Capu Campului, au anuntat…

- O fata de 15 ani, pasagera intr-un autoturism, a murit in noaptea de sambata spre duminica intr-un accident rutier pe DN 2N, in afara comunei Bordesti din judetul Vrancea. “In cursul noptii trecute, la ora 3,47, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca,…