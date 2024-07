Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 iunie a.c., dispeceratul Inspectoratului de Poliție Județean Valcea a fost sesizat prin apel 112, cu privire la faptul ca, pe DJ 605C, in localitatea Alunu, a avut loc un eveniment rutier. De indata, la fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Berbești,…

- Un barbat de 54 de ani, din Lungulețu, județul Dambovița, a murit, iar doi pasageri din mașina pe care o conducea el au fost raniți, dupa ce vehiculul a parasit DN 7 in noaptea de miercuri spre joi și a ajuns pe camp.

- Un biciclist in varsta de 55 de ani a murit in dimineața zilei de luni, dupa un accident care a avut loc intre Radauți și Horodnic de Jos. In accident au mai fost implicate doua autoturisme, un Volvo și un Audi.De asemenea, o tanara de 22 de ani, din una din cele doua mașini, a suferit leziuni, motiv…

- Un biciclist in varsta de 55 de ani a murit in dimineața zilei de luni, dupa un accident care a avut loc intre Radauți și Horodnic de Jos. In accident au mai fost implicate doua autoturisme, un Volvo și un Audi.De asemenea, o tanara de 22 de ani, din una din cele doua mașini, a suferit leziuni, motiv…

- In aceasta dimineața un grav accident de circulație s-a petrecut pe DN 7, km 206+850m, in localitatea Brezoi, Valcea. Potrivit primelor informații transmise de oamenii legii, soferul unei mașini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat pe partea carosabila.

- Accident grav, duminica dupa-amiaza, pe raza localitații Odobești. Un motociclu a fost spulberat de un autoturism, condus de un barbat in varsta de 54 de ani. In urma impactului, un adolescent de 17 ani, care conducea motociclul a fost ranit. Dupa ce a primit ingrijiri medicale la fața locului, tanarul,…

- O femeie a fost lovita mortal, luni, de o mașina pe strada Barbu Vacarescu din București, anunța Brigada Rutiera a Capitalei. Polițiștii au fost sesizați luni, prin apel la 112, cu privire la producerea unui accident de circulație pe strada Barbu Vacarescu.

- In dimineața zilei de sambata, 11 mai 2024 a avut loc un accident cumplit intre stațiile Voila și Fagaraș. Un tren de persoane a spulberat o mașina care a ajuns pe linia de tren fara sa se asigure. In urma loviturii puternice, o persoana și-a pierdut viața, iar mai mulți pasageri aflați in autovehicul…