Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal, marți dupa-amiaza, in județul Dambovița. O persoana și-a pierdut viața dupa ce a fost prinsa sub o autoutilitara rasturnata, pe strada Bisericii, din satul Mogoșești, comuna Dragomirești. Pompierii dambovițenii au acționat la „foc” automat pentru extragerea victimei de sub autovehicul,…

- Un accident rutier s-a produs luni dimineața in jurul orei 10.15 pe șoseaua Gherla – Cluj-Napoca, in zona localitații Iclod. Evenimentul a avut loc in apropierea unei treceri de pietoni. La fața locului a intervenit un echipaj de Ambulanța. Conform primelor cercetari efectuate la fața locului, polițiștii…

- FOTO: Accident rutier mortal. O femeie din Alba și-a pierdut viața, pe DN66 Calan-Hațeg O femeie din Alba și-a pierdut viața intr-un accident rutier petrecut pe DN66 Calan-Hațeg, la Bretea Streiului. Era pasagera intr-un autoturism care a lovit doua mașini parcate. Potrivit IPJ Hunedoara, sambata, 3…

- O femeie in varsta de 70 de ani și-a pierdut viața, astazi, dupa ce a fost acroșata de un autoturism pe o strada din municipiul Ramnicu Sarat. Potrivit datelor poliției, accidentul a avut loc la intersecția strazilor Pieței și Digului. Din primele date de la fața locului s-a stabilit faptul ca autoturismul…

- Un accident mortal a avut loc in dreptul stației de metrou Laminorului din Capitala. Victima este o femeie in varsta. Din primele informații, victima este o femeie in varsta care ar fi traversat strada in fuga pe culoarea roșie a semaforului. O femeie in varsta a fost izbita in plin de o mașina Martora…

- Accident de circulație, joi seara, pe Bulevardul Republicii, din municipiul Moreni! O minora a ajuns de urgența la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina, condusa de un adolescent de 19 ani, din comuna Filipeștii de Padure. Tanarul aflat la volan a fost testat cu aparatul etilotest, dar rezultatul…

- O femeie, de 66 de ani, a fost lovita de o mașina, condusa de un șofer de 44 de ani. Accidentul s-a produs, sambata, pe o strada din localitatea Cosauți, raionul Soroca. In urma impactului, victima a murit pe loc.Potrivit poliției, conducatorul auto nu era beat la volan.

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O femeie a ajuns la spital, dupa ce a fost lovita de o mașina Un accident rutier a avut loc miercuri, 19 aprilie, pe bulevardul Horea din Alba Iulia, in zona hotel Cetate. Din…