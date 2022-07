Accident mortal în Dâmbovița: cinci victime, două sunt minore O persoana a murit si patru au fost ranite, marti dimineata, intr-un accident rutier, care a avut loc pe DN 72, in localitatea Mija, a informat ISU Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE China se uita urat spre Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEse uita urat spre Marea Britanie și avertizeaza…

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit iar doua au fost grav ranite intr-un accident de circulatie produs luni dupa amiaza in judetul Ialomita, fiind al doilea eveniment rutier produs in acest judet in doar cateva ore, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un grav accident rutier a avut loc duminica, pe DN6, in localitatea Teregova din judetul Caras-Severin. Soferul unei masini a intrat, la un moment dat, pe contrasens si a lovit frontal un autoturism care circula regulamentar si care la randul sau a fost proiectat intr-un altul. Cinci persoane, printre…

- O persoana a murit și alte doua sunt ranite, intre care un copil, dupa un accident produs miercuri dimineața intre o cisterna și o mașina, in Navodari, județul Constanța. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 57, la ieșirea din municipiul Orșova catre comuna Eșelnița, traficul rutier este blocat, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un barbat a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un autobuz, pe Prelungirea Ghencea, din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Un barbat de 59 de ani, aflat pe bicicleta, a murit miercuri intr-un accident produs pe DN 15, in județul Neamț. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Un accident in care a fost implicat cu microbuz si ar putea avea victime multiple a avut loc, miercuri, pe DN 1A, in localitatea Butimanu, fiind activat Planul Rosu de interventie, informeaza ISU Dambovita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un motociclist din Odorheiu Secuiesc a decedat, duminica, intr-un accident produs pe DN 13A, dupa ce a intrat in coliziune cu un autoturism, a informat IPJ Harghita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…