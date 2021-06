Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 13 iunie, a avut loc o intervenție dificila a pompierilor clujeni în urma unui grav eveniment rutier produs pe raza localitații Muntele Rece O autospeciala de descarcerare și doua echipaje SMURD au fost alertate…

- O autospeciala, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit ca urmare a rasturnarii in afara parții carosabile a unui autoturism, intre localitațile Șomeșul Cald și Marișel.„Solicitarea pentru intervenția pompierilor a fost inregistrata in jurul orei 11.30, iar in momentul sosirii la fața locului au…

- Un accident foarte grav s-a produs la miezul nopții de de sambata spre duminica in zona localitații Poiana Stampei din județul Suceava. Un autoturism Maserati in care se aflau trei tineri s-a rasturnat in afara șoselei. Pasagerii, un tanar de 23 de ani și altii doi de 30 de ani, au ramas incarcerați…

- Un barbat de 60 de ani a fost lovit cu masina si omorat. Victima a fost lasata la marginea drumului iar soferul a fugit. Acesta a fost gasit de oamenii legii si spune ca a fost fugarit cu parii si bardita.

- Un accident mortal de circulație a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 17:30, in localitatea Rastoci din comuna salajeana Ileanda. Din primele informații, un TIR și un autoturism au fost implicate in accident. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din…

- Sfarșit tragic pentru un barbat, marți dimineața. Acesta a murit intr-un accident rutier, intre localitațile Comloșu Mare și Gottlob, rasturnandu-se cu mașina in decor. Se afla singur in autoturism.

- Un grav accident rutier soldat cu decesul unei persoane s-a produs, in noaptea de luni spre marți, pe raza localitații Cocoraștii Colț din județul Prahova. Șoferul era urmarit de polițiști, care l-au depistat in trafic ca circula cu mașina fara placuțe de inmatriculare. Potrivit IPJ…

- Accident rutier la ieșirea din localitatea Bozieni, raionul Hincești. O șoferița a pierdut controlul volanului și automobilul a derapat pe un camp agricol și s-a rasturnat.Un echipaj de carabinieri, care trecea prin apropiere i-a acordat ajutor șoferiței și a evacuat-o din mașina.