Accident mortal în Chinteni! Căruțaș care circula pe contrasens lovit mortal - FOTO Un caruțaș din comuna Chinteni, satul Deuș, a fost accidentat mortal vineri seara, în jurul orei 21.30. Conform poliției, caruța circula pe contrasens, fiind în depașirea unui autoturism care staționa, când a fost lovita de o mașina care circula regulamentar. În urma impactului, animalul a fost omorât, iar caruțașul a fost ranit foarte grav. Echipele de prim ajutor au facut resuscitarea, dar barbatul nu a mai putut fi salvat, Șoferul care a lovit caruța era baut, avea o alcoolemie de 0,30 mg/l allcol pur în aerul expirat. Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

