- O autospeciala de poliție și un alt autovehicul au fost implicate, marți dimineața, intr-un accident rutier ce a avut loc in București, pe strada Barbu Vacarescu, din sectorul 2. Potrivit datelor furnizate de Brigada Rutiera, atat șoferul, cat și pasagerul din autospeciala de poliție au fost duși la…

- Șoferul care circula pe Splaiul Unirii, dinspre bulevardul Șincai catre Șoseaua Mihai Bravu, a lovit doi pietoni, iar unul a murit, a informat Brigada Rutiera, marți, 18 octombrie.Accidentul a fost semnalat la ora 11.16, prin numarul de urgența 112. „In urma accidentului de circulație, unul dintre pietoni…

- "La data de 23.09.2022, in jurul orei 18.00, politistii Serviciului Rutier au fost sesizati prin apel 112 cu privire la faptul ca pe DN 1 (...), in afara localitatii Potigrafu, s-a produs un accident rutier. Din primele date s-a stabilit faptul ca o femeie in varsta de 43 de ani, in timp ce conducea…

- FOTO: ACCIDENT mortal pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, zona Sacel. Un șofer s-a izbit cu mașina de glisiera mediana Un barbat a murit intr-un accident rutier petrecut joi pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, zona viaductului de langa tunelul Sacel. Potrivit IPJ Sibiu, din primele cercetari rezulta ca, in timp…

- Un barbat a murit, miercuri seara, dupa ce a intrat cu masina intr-un refugiu de tramvai de pe Soseaua Oltenitei din Capitala. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Șapte persoane au fost ranite și au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier produs, joi, in intersecția dintre Șoseaua Panduri și strada Dr. Rainer, din București. UPDATE: Din primele informații, șoferul autoturismului a trecut pe culoarea roșie a semaforului și s-a ciocnit cu…

- Un accident grav a avut loc astazi in București. Un autobuz și o mașina s-au ciocnit, iar cel puțin doua persoane au fost ranite grav și au ajuns la spital. Traficul este restricționat pe șosea Panduri.