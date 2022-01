Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism a fost lovit de tren in localitatea Miceștii de Campie. In mașina se aflau 4 persoane, 2 adulți si 2 copii. Din nefericire, cei doi minori au murit in urma acestui accident.In aceasta seara, polițiștii Serviciului Rutier au fost direcționați la locul producerii unui accident, pe Drumul…

- O mașina in care se aflau un adult și doi copii a fost lovita de tren in Miceștii de Campie. Deocamdata nu se cunoaște starea victimelor. In trenul implicat in accident se aflau 20 de calatori. Accidentul a avut loc in aceasta seara, in localitatea Miceștii de Campie. Se pare ca un autoturism a fost…

- Un copil in varsta de 6 ani din Sangeorz-Bai si-a pierdut joi seara viata, dupa ce a fost acrosat de un autoturism condus de un barbat de 33 de ani, informeaza Agerpres. Potrivit IPJ Bistrita-Nasaud, joi dupa-amiaza, politistii din cadrul Politiei orasului Sangeorz-Bai au fost alertati despre…

- O femeie de 52 de ani din localitatea Piatra, judetul Bistrita-Nasaud, a decedat, joi dimineata, dupa ce a fost accidentata de masina unui consatean in varsta de 22 de ani, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ), preluate de Agerpres. Accidentul a avut loc pe drumul…

- Inca un accident tragic a avut loc noaptea trecuta pe șoseaua care leaga Banatul de Oltenia, in Caraș Severin. Un barbat a murit, dupa ce o mașina pe care o conducea a frantat brusc pentru a evita un animal, dar a fost lovita de un TIR.

- O femeie de 54 de ani a murit in aceasta (azi, 28 noiembrie) seara dupa ce a fost lovita de o mașina condusa de un satmarean, pe DN 79, in județul Arad. Tragedia s-a intamplat in jurul orei 18.30, in localitatea Andrei Șaguna. In urma verificarilor a reieșit ca un barbat de 24 de ani, […]

- O fetița de numai 3 ani și jumatate și-a pierdut viața, iar mama ei se zbate intre viața și moarte, in urma unui cumplit accident rutier, petrecut in Oradea. Mașina condusa de femeia de 30 de ani s-a izbit violent de un microbuz, care venea din sens opus. Ocupanții microbuzului au scapat doar cu rani…

- Tragedie in orașul Cimișlia. O femeie in varsta de 63 de ani a fost lovita mortal de un automobil. Totul s-a intamplat, miercuri dimineața in jurul orei 7:00. Potrivit ofițerului de presa IP Cimișlia, Cristina Vicol, victima a traversat strada inafara trecerii de pietoni.